У Києві почали висаджувати стійкі до буревіїв та міських умов дерева

Комунальним підприємствам Києва, які займаються озелененням, поставлене завдання підходити до вибору рослин з точки зору стійкості до буревіїв та міських умов.

Про це повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

"Усім нашим КП УЗН була поставлена задача відповідально підходити до вибору рослин. Перевага надається стійким до міських умов породам", - зазначив він.

За словами Возного, під час буревію 28 жовтня було повалено або пошкоджено понад 1300 дерев.

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З огляду на це сьогодні висаджують, зокрема, стійкі до буревіїв та міських умов росту платани.

Так, платани висадили неподалік від станції метро "Бориспільська". Додатково до вже 50 нещодавно висаджених дерев цієї породи невдовзі у Дарницькому районі висадять ще 90 платанів.

Загалом від початку осіннього сезону у столиці висадили понад 1700 дерев, майже 24 000 кущів і близько 900 000 багаторічних квітів.

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Нагадуємо:

У Києві 28 жовтня спостерігався ураганний вітер, двоє людей загинули, через падіння гілок та дерев були травмовані люди, пошкоджені автомобілі, перекриті автошляхи.