У порту Маріуполя черговий балкер РФ став на завантаження вугіллям
Понеділок, 6 листопада 2023, 10:55 -
У морському порту тимчасово захопленого Маріуполя черговий російський балкер став на завантаження під вугілля.
Про це у повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Вже черговий балкер став на завантаження під вугілля. Об'єм 8-9 тис тонн. Всі ідентифікатори вимкнено", – написав Андрющенко.
Нагадаємо:
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Цьогоріч Росія експортувала до Туреччини вугілля, видобуте на окупованих Росією територіях, щонайменше на 14,3 мільйона доларів.
Згідно з даними, з лютого по липень 2023 року близько 160 400 тонн вугілля з тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей України прибуло до Туреччини.
Економічна правда
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