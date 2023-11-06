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У порту Маріуполя черговий балкер РФ став на завантаження вугіллям

Понеділок, 6 листопада 2023, 10:55 - Анастасія Дячкіна

У морському порту тимчасово захопленого Маріуполя черговий російський балкер став на завантаження під вугілля.

Про це у повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

 
Петро Андрющенко

"Вже черговий балкер став на завантаження під вугілля. Об'єм 8-9 тис тонн. Всі ідентифікатори вимкнено", – написав Андрющенко.

 
Петро Андрющенко

Нагадаємо: 

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Цьогоріч Росія експортувала до Туреччини вугілля, видобуте на окупованих Росією територіях, щонайменше на 14,3 мільйона доларів.

Згідно з даними, з лютого по липень 2023 року близько 160 400 тонн вугілля з тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей України прибуло до Туреччини. 

Економічна правда 

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