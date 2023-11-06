Продажі найбільшого у світі виробника iPhone впали після початку розслідування в Китаї

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Продажі тайванської Foxconn (Hon Hai Precision Industry Co), найбільшого у світі виробника iPhone, у жовтні знизилися після того, як Китай почав розслідування щодо компанії.

Про це пише Bloomberg.

Найважливіший партнер Apple прозвітував про зниження доходів у жовтні на 4,6% до 741,2 млрд тайваньських доларів (23 млрд доларів США).

Попри це, Foxconn підтверджує "прогноз значного зростання" на четвертий квартал - зазвичай, найрезультативніший для неї через відвантаження iPhone наприкінці року. У вересні Apple представила свій 15-ий iPhone.

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"Операції будуть послідовно зростати", - заявили в компанії, не надавши подробиць.

"Розслідування в Китаї ускладнює становище Apple на її найбільшому міжнародному ринку та виробничій базі. Державні регулятори проводять податкові перевірки та перевіряють землекористування Foxconn", - пише Bloomberg із посиланням на китайські державні ЗМІ.

При цьому, додає агентство, інвестори стали більш обережними щодо перспектив iPhone в Китаї, на який припадає близько п'ятої частини продажів Apple.

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"Споживча економіка країни падає, в той час як американський бізнес стикається з усе більш ворожим середовищем, оскільки технологічний конфлікт Китаю зі США триває. Несподіваний дебют смартфона Huawei з передовим процесором 5G китайського виробництва також спровокував націоналістичні настрої і відібрав продажі у iPhone", - додає Bloomberg.

У пресслужбі Foxconn заявили, що компанія співпрацюватиме з владою. "Дотримання законів і правил є основним принципом групи в усьому світі. Ми будемо активно співпрацювати з відповідними органами влади", - йдеться в заяві, яку цитує Financial Times.

У серпні засновник Foxconn Террі Гоу висунув свою кандидатуру на пост президента Тайваню. У зверненні до виборців мільярдер (Forbes оцінює його статки в 6,6 млрд дол) заявив, що збирається принести "50 років миру в Тайванську протоку" і закласти "найглибшу основу для взаємної довіри" з обох її боків.

При цьому Гоу пообіцяв, що "не піддасться на погрози Китаю", додавши, що у нього немає "особистих" активів у країні, і що він не отримує вказівок від влади КНР. Мільярдер також засумнівався, що Китай зважиться конфіскувати активи Foxconn, оскільки тоді Пекіну доведеться пояснювати перебої з поставками головним клієнтам компанії, таким як Apple, Tesla, Amazon і Nvidia.

Економічна правда