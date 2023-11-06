Україна інвестує у власне виробництво патронів

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Гроші на розвиток виробництва патронів закладені в бюджет на наступний рік.

Про це розповів генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв’ю ЕП.

"В Україні є виробництво патронів, але не наше і його недостатньо, щоб покрити потребу Збройних Сил. На наступний рік з бюджету буде виділено в 7 разів більше коштів на освоєння, модернізацію і розвиток оборонної промисловості, ніж цьогоріч.

Частина цих грошей піде на розвиток спроможностей по виробництву патронів", – зазначив Сметанін.

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Нагадаємо, що "Укроборонпром" втратив свої потужності з виробництва патронів у 2014 році після окупації "Луганського патронного заводу".

Відтоді патрони виробляло лише невелике приватне підприємство, а від політиків щороку лунали обіцянки відновити виробництво патронів на базі державного концерну. Нових виробничих ліній для патронів УОП не може дочекатися досі.

Читайте повний текст інтерв’ю з Германом Сметаніним за посиланням.

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Економічна правда