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Україна інвестує у власне виробництво патронів

Понеділок, 6 листопада 2023, 09:15 - Олексій Павлиш
 
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Гроші на розвиток виробництва патронів закладені в бюджет на наступний рік. 

Про це розповів генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв’ю ЕП.

"В Україні є виробництво патронів, але не наше і його недостатньо, щоб покрити потребу Збройних Сил. На наступний рік з бюджету буде виділено в 7 разів більше коштів на освоєння, модернізацію і розвиток оборонної промисловості, ніж цьогоріч.

Частина цих грошей піде на розвиток спроможностей по виробництву патронів", – зазначив Сметанін. 

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Нагадаємо, що "Укроборонпром" втратив свої потужності з виробництва патронів у 2014 році після окупації "Луганського патронного заводу".

Відтоді патрони виробляло лише невелике приватне підприємство, а від політиків щороку лунали обіцянки відновити виробництво патронів на базі державного концерну. Нових виробничих ліній для патронів УОП не може дочекатися досі. 

Читайте повний текст інтерв’ю з Германом Сметаніним за посиланням.

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Економічна правда

Укроборонпром зброя ОПК
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