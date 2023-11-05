Росія продовжить скорочення експорту нафти до кінця 2023 року
Росія дотримуватиметься добровільного скорочення експорту нафти до кінця 2023 року, щоб збалансувати нафтовий ринок.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що російський уряд продовжить політику обмеження поставок нафти і нафтопродуктів на 300 тис барелів на добу до кінця грудня 2023 року.
"Заява Москви про свою прихильність до скорочення, яку вона пообіцяла запровадити разом зі своїм союзником по ОПЕК+ Саудівською Аравією, з'явилася в той час, коли російські нафтові потоки перевищили запланований рівень", – йдеться в повідомленні.
За словами віцепрем'єр-міністра РФ Олександра Новака, добровільне скорочення посилить заходи, вжиті країнами ОПЕК+ з метою підтримки стабільності та балансу нафтових ринків.
Додається, що скорочення поставок нафти буде переглянуте наступного місяця, коли РФ розгляне питання про поглиблення скорочення або збільшення видобутку.
Обмеження експорту в Росії відбулося після добровільного скорочення видобутку на 500 тис барелів на добу з березня по 2024 рік у відповідь на західні санкції, зокрема, обмеження цін на нафту і нафтопродукти, встановлене G7.
Економічна правда.