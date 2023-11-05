Росія продовжить скорочення експорту нафти до кінця 2023 року

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Росія дотримуватиметься добровільного скорочення експорту нафти до кінця 2023 року, щоб збалансувати нафтовий ринок.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що російський уряд продовжить політику обмеження поставок нафти і нафтопродуктів на 300 тис барелів на добу до кінця грудня 2023 року.

"Заява Москви про свою прихильність до скорочення, яку вона пообіцяла запровадити разом зі своїм союзником по ОПЕК+ Саудівською Аравією, з'явилася в той час, коли російські нафтові потоки перевищили запланований рівень", – йдеться в повідомленні.

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За словами віцепрем'єр-міністра РФ Олександра Новака, добровільне скорочення посилить заходи, вжиті країнами ОПЕК+ з метою підтримки стабільності та балансу нафтових ринків.

Додається, що скорочення поставок нафти буде переглянуте наступного місяця, коли РФ розгляне питання про поглиблення скорочення або збільшення видобутку.

Обмеження експорту в Росії відбулося після добровільного скорочення видобутку на 500 тис барелів на добу з березня по 2024 рік у відповідь на західні санкції, зокрема, обмеження цін на нафту і нафтопродукти, встановлене G7.

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Економічна правда.