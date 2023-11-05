The Washington Post закінчить рік зі збитками у 100 мільйонів доларів 

Американське видання The Washington Post закінчить рік зі збитками у 100 млн дол і, ймовірно, скоротить штат на 10%.

Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що видання на тлі збитків у 100 млн дол також планує скороти близько 10% співробітників. Загалом редакція скоротить до 940 журналістів.

Скорочення штату відбудеться через так званий викупний пакет, який зазвичай містить пільги та виплати протягом певного періоду часу.

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Крім того, The Washington Post отримало нового CEO, яким став Вільям Льюїс, колишній головний виконавчий директор Dow Jones і видавець The Wall Street Journal.

Льюїс розпочине виконання своїх обов'язків з 2 січня 2024 року, замінивши Петті Стоунсайфер, яка стала тимчасовим виконавчим директором у червні. Власником Post є мільярдер, засновник Amazon Джефф Безос.

Додається, що більшість доходів The Washington Post тепер надходить від цифрового бізнесу, де видання має близько 2,5 млн передплатників. Це значно відрізняється від 2014 року, і більшість доходів надходила від друкованого бізнесу.

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Економічна правда.