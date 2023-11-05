The Washington Post закінчить рік зі збитками у 100 мільйонів доларів
Американське видання The Washington Post закінчить рік зі збитками у 100 млн дол і, ймовірно, скоротить штат на 10%.
Про це повідомляє The Washington Post.
Зазначається, що видання на тлі збитків у 100 млн дол також планує скороти близько 10% співробітників. Загалом редакція скоротить до 940 журналістів.
Скорочення штату відбудеться через так званий викупний пакет, який зазвичай містить пільги та виплати протягом певного періоду часу.
Крім того, The Washington Post отримало нового CEO, яким став Вільям Льюїс, колишній головний виконавчий директор Dow Jones і видавець The Wall Street Journal.
Льюїс розпочине виконання своїх обов'язків з 2 січня 2024 року, замінивши Петті Стоунсайфер, яка стала тимчасовим виконавчим директором у червні. Власником Post є мільярдер, засновник Amazon Джефф Безос.
Додається, що більшість доходів The Washington Post тепер надходить від цифрового бізнесу, де видання має близько 2,5 млн передплатників. Це значно відрізняється від 2014 року, і більшість доходів надходила від друкованого бізнесу.
Економічна правда.