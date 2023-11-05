Стихійні лиха спричинили збитки Італії на понад 3 мільярди євро

Екстремальні погодні умови завдали Італії збитків щонайменше на три мільярди євро, зокрема призвівши до руйнувань міської забудови й знищивши посіви в кількох регіонах.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в публікації Bloomberg.

Дані про збитки, яких зазнала Італія через насамперед повені з початку року, ґрунтуються на заявах клієнтів страхових компаній про відшкодування зруйнованого майна, передусім – у північних регіонах Венето й Емілія-Романья.

Збитки, ймовірно, зростуть після повеней, що обрушилися на Тоскану і північні регіони минулого тижня внаслідок шторму "Сіаран" ("Кіран").

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Згідно з оцінками Агентства цивільного захисту Італії, стихія завдала збитків на суму понад 300 мільйонів євро і призвела до загибелі семи людей. Італійський уряд уже виділив близько 5 мільйонів євро на допомогу.

Крім того, сільськогосподарська асоціація Coldiretti оцінила збитки сільськогосподарського сектору Італії від повеней у понад 6 мільярдів євро цього року.

На цьому тлі наприкінці жовтня акції однієї з найбільших страхових компаній Італії Assicurazioni Generali впали після того, як вона зафіксувала близько 840 мільйонів євро збитків від стихійних лих, що перевищує її бюджет на такі виплати за весь рік.

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Тим часом у Франції із суботи триває шторм "Домінго", що прийшов із Атлантичного океану, призвівши до відключень світла в десятках тисяч домогосподарств і оголошення надзвичайної погодної ситуації у 12 департаментах.

Європейська правда.