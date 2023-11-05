Цьогорічний врожай зернових та олійних перевищить 80 мільйонів тонн – УЗА 

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Українська зернова асоціація покращила оцінку потенційного врожаю 2023 року, збільшивши її ще на 1,1 млн тонн – до 81,6 млн тонн зернових та олійних.

Про це повідомляє пресслужба УЗА.

Зазначається, що у 2022 році врожай за оцінкою УЗА сягнув 73,8 млн тонн зернових та олійних.

"Постійне зростання прогнозу цьогорічного врожаю пояснюється сприятливими погодними умовами і кращою врожайністю культур. Цього разу врожай покращений шляхом збільшення очікуваного врожаю кукурудзи та соняшнику", – йдеться в повідомленні.

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Також експорт в новому сезоні 2023/2024 потенційно може скласти майже 50 млн тонн. У минулому сезоні (який закінчився 30 червня 2023) експорт становив 58 млн тонн.

У асоціації наголошують, що таких обсягів експорту в новому сезоні можна досягти тільки, якщо Україна зможе експортувати через свої чорноморські порти, а також за умови покращення і здешевлення логістики альтернативних маршрутів, зокрема й Дунайського шляху.

Оцінка врожаю пшениці в 2023 році залишилася на рівні 22 млн тонн, а за попередніми даними Мінагрополітики пшениці зібрано 22,4 млн тонн (в 2022 було 20,2 млн тонн, а в 2021 – рекордні 33 млн тонн).

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Додається, що потенційний експорт пшениці в 2023/2024 маркетинговому році може становити близько 16 млн тонн з врахуванням того, що на початку сезону перехідні залишки склали 4,4 млн тонн.

Нагадаємо:

У жовтні 2023 року Україні вдалося експортувати 4,8 млн т продукції АПК, що на 15% більше аналогічного показника попереднього місяця.