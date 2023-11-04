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Україна експортувала 100 мільйонів тонн товарів "шляхами солідарності" - фон дер Ляєн

Субота, 4 листопада 2023, 17:34 - Ігор Пилипів
 
фото: ОП

Україна експортувала понад 100 млн тонн товарів через "шляхи солідарності", серед яких більшість становить агропродукція.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на спільній за підсумками зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

"Шляхи солідарності" дали змогу Україні експортувати понад 100 млн тонн товарів. Більша частина з них – це сільськогосподарська продукція. Тож Україна годує світ у ці часи дефіциту", – зазначила глава Єврокомісії. 

Також фон дер Ляєн додала, що "шляхи солідарності" за 16 місяців принесли Україні 42 млрд євро.

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За її словами, "шляхи солідарності" є важливими, адже 65% української агропродукції експортується через них. Саме тому ЄС продовжує інвестувати в залізничні, автомобільні, прикордонні переходи з Україн для розширення "шляхів солідарності". 

Нагадаємо:

У межах ініціативи "Шляхи солідарності", оголошеної Європейським Союзом у травні 2022 року для вивезення українського зерна, буде залучено один мільярд доларів від держав ЄС і міжнародних партнерів.

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експорт ЄС Україна
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