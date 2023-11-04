Україна експортувала 100 мільйонів тонн товарів "шляхами солідарності" - фон дер Ляєн
Україна експортувала понад 100 млн тонн товарів через "шляхи солідарності", серед яких більшість становить агропродукція.
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на спільній за підсумками зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
"Шляхи солідарності" дали змогу Україні експортувати понад 100 млн тонн товарів. Більша частина з них – це сільськогосподарська продукція. Тож Україна годує світ у ці часи дефіциту", – зазначила глава Єврокомісії.
Також фон дер Ляєн додала, що "шляхи солідарності" за 16 місяців принесли Україні 42 млрд євро.
За її словами, "шляхи солідарності" є важливими, адже 65% української агропродукції експортується через них. Саме тому ЄС продовжує інвестувати в залізничні, автомобільні, прикордонні переходи з Україн для розширення "шляхів солідарності".
Нагадаємо:
У межах ініціативи "Шляхи солідарності", оголошеної Європейським Союзом у травні 2022 року для вивезення українського зерна, буде залучено один мільярд доларів від держав ЄС і міжнародних партнерів.