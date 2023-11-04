Міноборони відсудило майже 400 мільйонів у іноземного постачальника

Міжнародний арбітражний суд зобовʼязав іноземного постачальника шоломів та бронежилетів повернути міністерству оборони України майже 400 млн грн за неякісний товар.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони.

"Загальна сума задоволених вимог становить приблизно 10 млн євро і включає, окрім власне вартості товару, штрафні санкції, відсотки за рік та арбітражний збір (оскільки договір є зовнішньоекономічним, то суми зобовʼязань - у євро. У гривнях ця сума становить майже 400 мільйонів)", – йдеться в повідомленні.

У міністерстві пояснюють, що на початок повномасштабного вторгнення було придбано в іноземного постачальника бронежилети та шоломи для ЗСУ.

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Протягом весни та літа 2022 року постачальник передавав товар належної якості. Однак наступні партії, які надходили восени та взимку 2022 року, не проходили балістичні випробування. Відповідно міноборони не приймало їх.

"Українська сторона вимагала від постачальника повернути гроші за товар, який постачали без підтвердження про балістичні випробування, та сплатити штрафні санкції. Постачальник вимогу не виконав", – пояснюють в міністерстві.

Зрештою юридична служба міноборони подала позов до міжнародного арбітражного суду про стягнення вартості непоставлених бронежилетів та шоломів, штрафних санкцій та відсотків річних.

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За рішенням арбітражу, річні відсотки продовжують нараховуватись на вартість непоставленого товару до моменту повернення грошей.

Економічна правда.