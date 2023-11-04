Китайський BYD побудує завод електромобілів в Угорщині – ЗМІ

Китайський виробник електромобілів BYD планує побудувати в Угорщині свій перший європейський завод.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Видання, з посилання на власні джерела, зазначає, що відповідне рішення вже прийняли всередині компанії. Також урядовий вебсайт у Шеньчжені, де знаходиться штаб-квартира BYD, опублікував статтю минулого місяця про те, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з головою та президентом BYD Ван Чуаньфу під час візиту до компанії.

Офіційно у BYD відповіли, що все ще шукають правильне місце розташування та зроблять оголошення наприкінці року.

Реклама:

Також читайте: Електромобілі штовхають ЄС на торговельну війну з Китаєм. Що відбувається?

Тепер Китай перший: як Пекін контролює виробництва акумуляторів для електромобілів

Нагадаємо:

Реклама:

У жовтні акції китайської компанії з виробництва електромобілів BYD зросли приблизно на 1%, випередивши Tesla, показники якої впали на 17%.