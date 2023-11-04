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Китайський BYD побудує завод електромобілів в Угорщині – ЗМІ

Субота, 4 листопада 2023, 14:55 - Ігор Пилипів

Китайський виробник електромобілів BYD планує побудувати в Угорщині свій перший європейський завод.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Видання, з посилання на власні джерела, зазначає, що відповідне рішення вже прийняли всередині компанії. Також урядовий вебсайт у Шеньчжені, де знаходиться штаб-квартира BYD, опублікував статтю минулого місяця про те, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з головою та президентом BYD Ван Чуаньфу під час візиту до компанії.

Офіційно у BYD відповіли, що все ще шукають правильне місце розташування та зроблять оголошення наприкінці року.

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Нагадаємо:

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У жовтні акції китайської компанії з виробництва електромобілів BYD зросли приблизно на 1%, випередивши Tesla, показники якої впали на 17%.

електромобіль Китай Угорщина
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Економічна правда
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