Дрони для ЗСУ передані в рекордно короткі терміни – Міноборони

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Міністерство оборони, Генштаб і Держспецзв’язку пришвидшили передачу дронів для ЗСУ. Від отримання техніки від постачальників до передачі Силам логістики минуло всього три дні.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони.

Зазначається, що безпілотники для війська буди закуплені за бюджетні гроші. Пакет містить різні типи дронів – як ударні, так і розвідувальні. Лише в цьому пакеті – сотні безпілотників.

У міністерстві пояснюють, що раніше процес передачі дронів міг тривати тижнями або й місяцями, оскільки він потребує численних узгоджень у різних відомствах. Однак, завдяки ефективній співпраці між новою командою Міноборони та іншими залученими особами й установами час на бюрократичні процедури вдалося скоротити.

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Як результат, міністр оборони Рустем Умєров спільно з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації підписав наказ – і техніку почали відвантажувати на фронт наступного дня після отримання наказу.

"Найближчим часом дрони допомагатимуть виконувати бойові задачі на фронті в досвідчених руках наших пілотів. А Міноборони продовжує пришвидшувати процес передачі необхідної для цього зброї", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

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В Кабміні похвалилися спрощенням паперової бюрократії на фронті: тепер для того, щоб списати знищене або пошкоджене військове майно, а відтак отримати нове, військовим доведеться витрачати на паперову роботу не пів року, а "кілька тижнів".

Економічна правда.