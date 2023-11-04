МАГАТЕ направило нову групу експертів на ЗАЕС

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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) здійснило 13 ротацію нової команди експертів на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Перша місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС минулого року. Її завдання – це постійна присутність на об'єкті для допомоги запобігання ядерній аварії під час військового конфлікту, заявив сьогодні Генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі.

"Вже чотирнадцять місяців експерти МАГАТЕ працюють на ЗАЕС, здійснюючи моніторинг ядерної та фізичної ядерної безпеки та інформуючи світ про те, що там відбувається", - сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

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Також протягом останнього тижня експерти МАГАТЕ відвідали сховища свіжого палива, аварійні дизель-генератори енергоблока №1, відкритий розподільчий пункт 750-кіловольтної лінії електропередач, центральний склад та тимчасовий центр аварійного реагування. Їм повідомили, що на листопад заплановано проведення протиаварійних навчань - перших з часів до початку конфлікту.

Крім того, експертам МАГАТЕ підтвердили, що після завершення гідравлічних випробувань енергоблок №3 буде перебувати в холодному стані.

МАГАТЕ продовжує приділяти пильну увагу технічному обслуговуванню на майданчику, при цьому обслуговування обладнання, необхідного для безпеки станції, продовжує викликати занепокоєння.

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"Зменшення кількості обслуговуючого персоналу на станції та обмежена наявність усіх необхідних запасних частин можуть вплинути на роботу систем безпеки. Вкрай важливо, щоб все необхідне технічне обслуговування виконувалося", – сказав Гроссі.

Експерти МАГАТЕ також продовжують збирати інформацію про статус і стан персоналу, а також про підготовку та ліцензування оперативного персоналу на станції відповідно до нормативних вимог РФ.

Додається, що експертам МАГАТЕ потрібен доступ до всіх шести машинних залів разом. Однак 27 жовтня їм було надано лише частковий доступ до машинного залу реакторного блоку №2, після того, як раніше того ж місяця вони отримали аналогічний обмежений доступ до машинних залів енергоблоків №1 та №4.

Нагадаємо:

Російські окупанти мають намір перевести в режим "гарячий зупин" енергоблок №3 Запорізької АЕС, всупереч відсутності ліцензії Державної інспекції ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ).

Економічна правда.