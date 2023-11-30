Держмитслужба відклала перехід на нову транзитну декларацію, що планувався з 1 грудня

Державна митна служба України погодила з Генеральним директоратом з питань оподаткування та митного союзу Єврокомісії (DG TAXUD) перенесення на пізніший термін застосування нової транзитної декларації - NCTS Фаза 5, перехід на яку планувався з 1 грудня.

Про це йдеться в повідомленні Держмитслужби 30 листопада.

"Представники бізнесу висловили занепокоєння щодо переходу на застосування NCTS Фаза 5 з 1 грудня 2023 року, що зумовлено тим, що потрібен додатковий час на тестування брокерського програмного забезпечення та власне підготовку самих компаній до нових підходів", - пояснило відомство причину перенесення термінів.

Зазначається, що це дасть розробникам брокерського програмного забезпечення додатковий час для тестування своїх систем у частині обміну повідомленнями з новим програмним забезпеченням NCTS Фаза 5 Держмитслужби.

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Зазначається, що з метою мінімізації ризиків переходу бізнесу на застосування NCTS Фаза 5 Держмитслужба вже підписала контракт на розробку Порталу трейдера, який буде альтернативним брокерському програмному забезпеченню ІТ-рішенням для подачі декларацій в NCTS Фаза 5.

Очікується, що новий Портал трейдера буде доступний бізнесу наприкінці I кварталу 2024 року.

"Держмитслужба зобов'язалася здійснити перехід на застосування NCTS Фаза 5 не пізніше 1 травня 2024 року з урахуванням готовності нового Порталу трейдера та/або брокерського програмного забезпечення до повноцінної взаємодії відповідно до вимог NCTS Фаза 5", - ідеться в релізі.

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Відомство нагадало, що Україна успішно завершила всі етапи тестування системи NCTS Фаза 5, визначені DG TAXUD у рамках Conformance Testing (тестування на відповідність вимогам). Проходження Conformance Testing підтвердило працездатність розгорнутої в Держмитслужбі системи та можливість взаємодіяти з іншими країнами-учасницями Конвенції про процедуру спільного транзиту в рамках NCTS Фаза 5.

Нагадуємо:

NCTS - одна з 17-ти митних ІТ-систем, які має запровадити Україна для вступу до ЄС, і поки що єдина, запроваджена Україною. Впровадження ІТ-системи передбачає не тільки її інсталяцію, а й синхронний її розвиток разом з іншими країнами-учасницями Конвенції.

Держмитслужба ще в січні 2023 року опублікувала специфікації для оновлення ПЗ розробниками брокерського програмного забезпечення.

У серпні національним розробникам було надано доступ до АРI для тестування обміну повідомленнями з NCTS Фаза 5.

Держмитслужба заявляє, що активно взаємодіє з відповідними командами для забезпечення готовності брокерських ІТ рішень.

У середині серпня Держмитслужба повідомляла про перенесення початку застосування NCTS Фаза 5 на два місяці (до 1 листопада) для надання бізнесу більше часу на підготовку до роботи з новою системою та вимогами до заповнення транзитних декларацій. Тоді відомство вказало, що перехід на NCTS Фаза 6 заплановано до червня 2025 року.