Ексрезидента "Мотор Січ" Богуслаєва залишили під вартою без права на заставу - ухвала суду

Солом’янський районний суд Києва 30 листопада продовжив запобіжні заходи експрезиденту компанії "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву та начальнику департаменту з зовнішньої економічної діяльності Олегу Дзюбі.

Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду.

Обидва підозрювані перебуватимуть під вартою без права на заставу до 5 січня 2024 року.

Також суд призначив справу до розгляду по суті на 25 грудня 2023 року.

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Нагадуємо:

18 жовтня СБУ поінформувала, що спільно з Офісом генерального прокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо Богуслаєва та Дзюби.

Богуслаєва підозрюють у колабораціонізмі, пособництві РФ і перешкоджанні діяльності ЗСУ.

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Експрезидент "Мотор Січ" Богуслаєва обвинувачується за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Його підлеглий — очільник Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства Олег Дзюба — обвинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Обом фігурантам загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

10 травня журналісти "Схем" виявили, що В'ячеслав Богуслаєв просив Офіс президента України включити його у список на обмін до Росії.