У США представили двопартійний законопроект про конфіскацію російських активів на користь України

Законопроєкт, який дає змогу Міністерству юстиції США конфіскувати цінні активи підсанкційних російських олігархів, які належать їм, та швидко передавати їх Україні, представлений двопартійною та двопалатною групою американських парламентаріїв.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

"Двопартійна та двопалатна група членів Конгресу США у складі сенатора Ш.Вайтгауза (Д), сенатора Л.Грема (Р), конгресмена Дж.Вілсона (Р) та конгресмена С.Коена (Д) презентувала законопроєкт "Про конфіскацію активів для відновлення України". Як співавтори вже долучилися сенатори Р.Блументаль (Д), співголова Комітету у закордонних справах Сенату Дж.Ріш (Р) та М.Беннетт (Д)", - розповіла Маркарова.

Повністю текст законопроєкту доступний за посиланням.

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"Законопроєкт уповноважує Міністерство юстиції США конфіскувати цінні активи, які належать підсанкційним російським олігархам, більш швидко та передавати ці активи Україні", - написала посол.

Законопроєкт скасовує наявне обмеження в розмірі 500 тис доларів щодо можливості застосовувати процедуру безоплатного вилучення активів російських олігархів та інших осіб, які порушують законодавство США.

Законопроєкт також надає повноваження Міністерству юстиції США щодо передання на користь України всіх коштів від конфіскованих Урядом США російських активів (наразі Міністерство юстиції може передавати Україні тільки активи, конфісковані за порушення санкцій, запроваджених проти РФ).

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Маркарова повідомила, що далі очікується розгляд законопроєкту і висловила сподівання на його якнайшвидший розгляд і ухвалення в Конгресі США.