Кілька країн ЄС добиваються пом’якшення заборони на реекспорт товарів до Росії - джерела

Деякі держави-члени Європейського Союзу під час обговорення нового, дванадцятого пакета санкцій виступили проти положення, яке б суттєво обмежило реекспорт до Росії низки європейських товарів.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо агентству Reuters від шести поінформованих джерел.

Згідно з пропозиціями, озвученими на засіданні постійних представників членів ЄС цього тижня, експортери з Євросоюзу будуть змушені заборонити реекспорт до Росії всіх товарів, що входять до переліку митних кодів Єврокомісії.

Деякі учасники зустрічі, яких джерела Reuters відмовились називати, вважають, що така кардинальна заборона може негативно вплинути на світову торгівлю і спричинити хаос для європейських компаній у всьому світі.

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"Малому підприємцю в Бразилії довелося б виконувати контракти в такій складній системі... Дискусія повинна бути зосереджена на дуже важливих товарах", – цитує Reuters одне із джерел.

Крім того, учасники дискусії висловились за виключення з-під дії санкцій товарів для особистого користування через неодноразові випадки вилучення митниками на кордоні між Росією та ЄС таких речей, як зубна паста.

Інше джерело Reuters cказало, що більшість країн на зустрічі послів не підтримали заборони на "будь-який переказ коштів" російськими юридичними особами або громадянами Росії, які проживають в Росії, за межі Євросоюзу без дозволу ЄС, критикуючи їх як "безглуздо обтяжливі".

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Нагадуємо:

15 листопада країнам-членам ЄС представили пропозицію щодо дванадцятого пакета санкцій проти Росії.

Пропозиція передбачає запровадження санкцій проти понад ще 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про представників військового, оборонного та ІТ-секторів РФ, а також "інших важливих економічних операторів".

Також Єврокомісія пропонує запровадити нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи, спрямовані на посилення стелі ціни на нафту та протидію ухилянню від санкцій Європейського Союзу.