Apple і Google оголосили про свої кращі застосунки та ігри року

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Компанії Apple і Google оголосили про свої найкращі програми та ігри року. Обидві компанії найкращою грою обрали Honkai: Star Rail.

Про це пише видання TechCrunch.

У топі Apple для iPhone у 2023 році опинився застосунок для піших і велосипедних прогулянок AllTrails, а навчальний застосунок Imprint: Learn Visually – у Google Play.

Серед фіналістів рейтингу "Застосунок року для iPhone" з’явилися програми, які вже давно заслуговують нагороди за їх якісну архітектуру та наповнення, зокрема застосунок для вивчення мови Duolingo, застосунок для подорожей Flighty, та уже згадуваний AllTrails, зазначило видання.

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Серед переможців App Store як найкращий застосунком для iPad обрали Prêt-à-Makeup, який дозволяє експериментувати з макіяжем. Додатком року для Mac став фоторедактор Photomator.

У номінації для Apple Watch переміг застосунок для фітнесу SmartGym, який відстежує ефективність персональних тренувальних вправ. Найкращим для Apple TV став стримінговий сервіс MUBI.

Google, обираючи найкращі застосунки та ігри року, зробив акцент на тих, які створені для багатьох пристроїв, а не лише для смартфонів.

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Найкращим застосунком для кількох пристроїв став музичний сервіс Spotify, а грою – покрокова стратегія Outerplane.

Також TechCrunch акцентувало увагу на те, що ні Apple, ні Google не вибрали програму зі штучним інтелектом як програму року, попри неймовірний успіх мобільного застосунка ChatGPT та інших.

"Це особливо дивно, враховуючи, що на початку цього року ChatGPT став найбільш швидкозростаючим користувацьким застосунком, отримавши 100 мільйонів користувачів незабаром після запуску. Пізніше цей рекорд побила соцмережа Threads, в якої назбиралося 100 мільйонів користувачів лише за п’ять днів, і станом на жовтень все ще підтримувала активну базу користувачів трохи менше 100 мільйонів", – зазначено у публікації.

Нагадаємо:

Застосунок для навігації Google Maps покращує свій функціонал і стає більше схожим на соціальну платформу - серед оновлень з'являться покращені маршрути, реакції з емодзі та спільні списки для друзів.