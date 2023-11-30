Держприкордонслужба роз'яснила умови роботи пункту "Вишнє Нємецке" після його блокування Словаччиною   

Карпатський об’єктив

З 1 грудня, коли має відбутися блокування перевізниками Словаччини руху в пункті "Вишнє Нємецьке" на українському кордоні, рух вантажного транспорту здійснюватиметься у визначеному порядку.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Водіїв просять врахувати можливі ускладнення руху.

Так, на виїзд зі Словаччини пропускатимуть по чотири вантажівки на годину.

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Водночас перевезення гуманітарної та військової допомоги, живих тварин, пального та охолоджених вантажів не блокуватимуть, зазначено в повідомленні Держприкордонслужби.

Нагадуємо:

Союз перевізників Словаччини планує з 16:00 1 грудня 2023 року заблокувати рух вантажного транспорту перед пунктом пропуску "Вишнє Нємецьке", суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород".

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