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ЄС хвилюють ризики для євро через використання активів РФ для відновлення України

Четвер, 30 листопада 2023, 13:51 - Лія Ільченко

Європейський центробанк занепокоєний тим, що використання заморожених російських активів з метою відновлення України може завдати шкоди репутації євро.

Про це заявив віцепрезидент Європейського центрального банку Луїс де Гіндос в інтерв'ю газетам De Standaard та La Libre Belgique.

Центробанк ЄС попереджає про ризики для євро у разі використання активів РФ для відновлення України

"Нам потрібно бути обережними, оскільки це може призвести до репутаційної шкоди. І це може мати наслідки для євро як безпечної валюти. Євро є другою за вагомістю валютою у світі, і ми маємо враховувати його довгострокову репутацію", – пояснив Гіндос.

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Зазначається, що деякі європейські уряди в приватному порядку висловлюють занепокоєння ризиками для фінансових ринків від такого кроку.

В ЄЦБ також вважають, що є інші можливості для фінансування відновлення України.

ЄС Росія євро
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