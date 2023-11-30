Брак ринків збуту і персоналу: у Mastercard розповіли про головні потреби бізнесу під час війни

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Майже половина (46%) підприємців, які вимушено зупиняли роботу після початку повномасштабної війни, змогли відновити свою діяльність у повному обсязі. Ще 38% прогнозують, що зможуть повернутися до довоєнних показників протягом одного-двох років.

Про це свідчать результати дослідження Mastercard SME Index 2023, у рамках якого вивчалися стан та ключові потреби мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні, а також перспективи їхнього розвитку.

За результатами дослідження, наразі серед головних потреб малих підприємств - гроші на розвиток (45%) та нові замовлення й ринки збуту (43%). При цьому, для середнього бізнесу найбільшим викликом для розвитку є брак персоналу (35%).

Для підтримки діяльності власного бізнесу кожен п’ятий опитаний підприємець брав участь у грантових програмах від держави чи інших організацій, причому 83% з них отримували фінансову допомогу безготівково.

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При цьому п'ята частина українських бізнесів (19%) отримують дохід від продажів виключно у безготівковій формі завдяки оплатам за товари та послуги через POS-термінал, на банківський рахунок або за допомогою цифрових сервісів.

Ще для 53% опитаних підприємців безготівка приносить понад половину доходу. Загалом, сьогодні безготівкові оплати за товари та послуги приймають 9 із 10 підприємств.

Зазначається також, що 73% опитаних планують масштабувати свою справу, з них 19% вже розпочали реалізацію такої стратегії. Зокрема, підприємці планують розширювати лінійку товарів і сервісів (32%), відкривати нові точки продажу та збільшувати обсяги виробництва (31%), розвивати цифрові канали (31%), а також розширювати продажі за кордон (16%).

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Країною-лідером для експорту продукції стала Німеччина - 29% українських підприємців кажуть, що за останній рік серед іноземних країн найбільше продавали свої товари та послуги саме на цьому ринку. Також у переліку найбільш популярних країн для експорту залишаються Польща (27%), США (21%), Велика Британія (17%) та Канада (13%). На думку респондентів, вартість, якість та оригінальність є ключовими перевагами українських продуктів та сервісів за кордоном, додають в Mastercard.

"7 з 10 представників української бізнес-спільноти, окрім безпосереднього напряму своєї діяльності, планують брати участь у відновленні України та її економіки. Серед них 47% готові долучатися до державних програм з відбудови, а 42% хочуть створювати власні проєкти та ініціативи, що сприятимуть післявоєнному відновленню країни", - йдеться також у результатах дослідження.

Економічна правда