Інфляція у Німеччині в листопаді знизилась до 2,3%

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Інфляція в Німеччині в листопаді сповільнилася більше, ніж очікувалося, впавши до найнижчого рівня з червня 2021 року завдяки зниженню цін на енергоносії.

Про це пише Reuters із посиланням на дані Федерального статистичного управління.

Рівень інфляції в листопаді знизився до 2,3%. При цьому аналітики, опитані Reuters, очікували, що інфляція знизиться до 2,6%.

За даними статистичного відомства, падіння цін на енергоносії на 4,5% в річному вимірі мало особливо стримуючий вплив на інфляцію в листопаді - спрацював так званий ефект бази через дуже високу вартість енергоносіїв у листопаді 2022 року.

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Крім того, ціни на продукти харчування зросли на 5,5%, що менше, ніж на 6,1% у попередньому місяці.

Базова інфляція, яка виключає волатильні ціни на продукти харчування та енергоносії, знизилася до 3,8% у листопаді з 4,3% у попередньому місяці.

Економісти приділяють пильну увагу німецьким даним по інфляції, оскільки Німеччина публікує свої показники за день до виходу даних по інфляції в єврозоні. Гармонізована інфляція в Іспанії також знизилася до 3,2% з 3,5% у попередньому місяці, як показали дані в середу.

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Очікується, що інфляція в єврозоні сповільниться до 2,7% в листопаді з 2,9% в жовтні, вважають економісти, опитані Reuters.

Економічна правда