Онлайн-інтерв'ю: "Законопроєкт 5593-Д про реформу держпідприємств – які зміни слід чекати та чи буде їх достатньо"

У п'ятницю 1 грудня о 16:00 проєкт Ukrainian SOE Weekly проведе онлайн-інтерв’ю: "Законопроєкт 5593-Д – які зміни слід чекати та чи буде їх достатньо для повноцінної реформи корпоративного управління держпідприємств".

Під час інтерв’ю член команди SOE Weekly Олександр Лисенко обговорить питання майбутнього корпоративного управління в держкомпаніях з Олексієм Мовчаном, заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку.

Анонс: "Уже тривалий час реформа корпоративного управління державних компаній є однією з ключових для України. Незважаючи на здійснені раніше кроки в цьому напрямі, які переважно обмежились створенням наглядових рад, події навколо держкомпаній, навіть тих, які звикли називати реформованими, продовжують бути джерелом резонансних новин зі знаком мінус.

Як результат можна спостерігати несприйняття та нерозуміння цієї реформи з боку суспільства — в той час, як міжнародні партнери постійно вимагають подальшого її впровадження, зокрема прийняття нового законодавства щодо корпоративного управління державними компаніями.

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Своєю чергою ключовий законопроєкт, відомий як Законопроєкт 5593-д, вже понад два роки перебуває на розгляді у парламенті. Чи буде він таки прийнятий, що змінить та чи зможе він вирішити всі актуальні проблеми та завершити багаторічний процес реформування корпоративного управління держкомпаній?"

Деталі: Захід "Законопроєкт 5593-Д – які зміни слід чекати та чи буде їх достатньо для повноцінної реформи корпоративного управління держпідприємств" організовано за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках проєкту "Supporting Ukraine in rebuilding and recovery", який реалізує Інститут KSE. Трансляція вестиметься на сторінках Ukrainian SOE Weekly у Facebook та YouTube. Реєстрація за посиланням.