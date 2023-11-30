Google навчатиме студентів кібербезпеки, зокрема і українських

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Google оголосив про запуск програми підвищення кваліфікації з кібербезпеки на суму 10 мільйонів доларів для студентів в Європі, зокрема в Україні.

Про це повідомляє Google Україна.

"Google.org у партнерстві з European Cyber Conflict Research Incubator (Європейським інкубатором дослідження кіберконфліктів) запускає нову програму семінарів з кібербезпеки в Європі. Вона стане першою в своєму роді в Європі, сприятиме розвитку та підвищенню навичок у галузі кібербезпеки та допоможе місцевим громадським організаціям підвищити рівень онлайн-захисту.

Програма пропонує університетам навчальну програму та навчальний план з кібербезпеки, що дозволяє їм організувати курси з кібербезпеки студентам навіть без попереднього досвіду", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що з нагоди запуску програми Google.org надасть восьми університетам у восьми різних європейських країнах, включно з Україною, фінансування у розмірі до 1 мільйона доларів, навчальний контент та інтенсивні тренінги від ECCRI CIC, щоб допомогти їм втілити в життя семінари з кібербезпеки. Університети вже можуть подавати заявки.

"Ми очікуємо, що в початковій програмі візьмуть участь понад 1600 студентів. Під час програми кожен університет протягом двох років зможе провести щонайменше два семінари з кібербезпеки.

Очікується, що кожен студент застосує на практиці навички, отримані в аудиторії, а саме надасть підтримку щонайменше двом громадським організаціям для підвищення їхнього захисту в кіберпросторі, таким чином охопивши щонайменше 3200 організацій лише за перші два роки програми.

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У співпраці з нашим цифровим партнером з трансформації, провідною компанією GovTech PUBLIC, кожна когорта університетів, відібрана для фінансування в рамках програми, матиме можливість отримати в подарунок ключі безпеки Titan та безкоштовне навчання від співробітників Google про те, як зареєструватися та використовувати програму розширеного захисту Google", - кажуть в Google.

Програма також профінансує створення з боку European Cyber Conflict Research Incubator навчальних матеріалів для університетів, зокрема першого гнучкого навчального плану з кібербезпеки, який пропонує вступний огляд теми та базові навички, які можна використовувати для підтримки громадських організацій, які найбільш уразливі для кібератак.

Навчальний план буде перекладено вісьмома європейськими мовами - включно з українською, англійською, та іспанською - і буде доступний безкоштовно для всіх навчальних закладів для використання, разом з вичерпними інструкціями для викладачів.

Економічна правда