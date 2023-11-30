Україна очікує на закон США про арешт активів російських олігархів
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається на швидке ухвалення законопроєкт про арешт активів на користь відновлення України, який нещодавно зареєстрували в Конгресу.
Про це він повідомив у своєму Telegram.
"До американського Конгресу внесено законопроєкт про арешт активів на користь відновлення України (The Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act). Серед його співавторів як демократи, так і республіканці", – зазначив Шмигаль.
За його словами, законопроєкт дозволить Мінʼюсту США швидше конфісковувати активи підсанкційних російських олігархів. Доходи від цих активів будуть передаватися стійкості та відновлення України.
Прем'єр додав, що сподівається на якнайшвидше ухвалення цієї ініціативи.
"Працюємо над тим, щоб усі заморожені на Заході російські гроші, зокрема суверенні активи, були конфісковані на користь України", – підсумував Шмигаль.
Економічна правда.