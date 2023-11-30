Всі розділи
Укр / Рус

Україна очікує на закон США про арешт активів російських олігархів

Четвер, 30 листопада 2023, 10:05 - Ігор Пилипів
 
getty images

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається на швидке ухвалення законопроєкт про арешт активів на користь відновлення України, який нещодавно зареєстрували в Конгресу. 

Про це він повідомив у своєму Telegram.

"До американського Конгресу внесено законопроєкт про арешт активів на користь відновлення України (The Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act). Серед його співавторів як демократи, так і республіканці", – зазначив Шмигаль. 

За його словами, законопроєкт дозволить Мінʼюсту США швидше конфісковувати активи підсанкційних російських олігархів. Доходи від цих активів будуть передаватися стійкості та відновлення України.

Реклама:

Прем'єр додав, що сподівається на  якнайшвидше ухвалення цієї ініціативи. 

"Працюємо над тим, щоб усі заморожені на Заході російські гроші, зокрема суверенні активи, були конфісковані на користь України", – підсумував Шмигаль. 

Економічна правда.

Реклама:
санкції США Шмигаль
Реклама:
Матеріали за темою
Захід наступає. Як посилять санкції проти російської нафти 30 листопада 2023, 08:50
США наклали нові санкції на мережу незаконного фінансування Ірану 29 листопада 2023, 19:50
Із санкційного списку Євросоюзу виключать сина російського олігарха - рішення Суду ЄС 29 листопада 2023, 17:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті