Україна очікує на закон США про арешт активів російських олігархів

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається на швидке ухвалення законопроєкт про арешт активів на користь відновлення України, який нещодавно зареєстрували в Конгресу.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

"До американського Конгресу внесено законопроєкт про арешт активів на користь відновлення України (The Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act). Серед його співавторів як демократи, так і республіканці", – зазначив Шмигаль.

За його словами, законопроєкт дозволить Мінʼюсту США швидше конфісковувати активи підсанкційних російських олігархів. Доходи від цих активів будуть передаватися стійкості та відновлення України.

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Прем'єр додав, що сподівається на якнайшвидше ухвалення цієї ініціативи.

"Працюємо над тим, щоб усі заморожені на Заході російські гроші, зокрема суверенні активи, були конфісковані на користь України", – підсумував Шмигаль.

Економічна правда.

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