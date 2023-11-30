Ціни на нафту стабільні: ринок очікує зустрічі ОПЕК+

reuters

Ціни на нафту стабільні, оскільки інвестори зберігають обережність напередодні очікуваного скорочення видобутку групою ОПЕК+, а слабші, ніж очікувалося, дані по промисловому виробництву в Китаї підкреслили уповільнення зростання його економіки.

Про цеи пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 15 центів, або на 0,2%, до 82,95 доларів за барель до 04:45 за Гринвічем.

А ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 12 центів, або на 0,2%, до 77,98 доларів за барель.

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Нафтові ринки на попередній сесії отримали підтримку завдяки надіям на те, що група ОПЕК+ ухвалить рішення, яке підтримає ціни на нафту.

Члени ОПЕК+ мають провести зустріч у четвер. Переговори напередодні зустрічі були зосереджені на додаткових скороченнях видобутку, хоча деталі ще не узгоджені, повідомили Reuters джерела, близькі до групи.

"Зараз триває зворотний відлік до зустрічі ОПЕК+, і це стало головною темою для цін на нафту, оскільки учасники ринку поки що відкидають будь-які "ведмежі" новини", - кажуть аналітики IG.

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Тим часом промислова активність в Китаї скоротилася другий місяць поспіль в листопаді і більш швидкими темпами, ніж очікувалося, що свідчить про те, що для підтримки економічного зростання найбільшого в світі імпортера нафти необхідні додаткові заходи підтримки.

Водночас Управління енергетичної інформації США в середу повідомило про несподіване зростання запасів сирої нафти і дистилятів в США минулого тижня, що свідчить про слабкий попит. Запаси бензину також зросли більше, ніж очікувалося.

Економічна правда