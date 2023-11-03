США запровадили санкції проти росіянки за допомогу російській еліті в обході обмежень

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Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США запровадило санкції проти росіянки Катерини Жданової, яка допомагала представникам "російської еліти" виводити мільйони доларів в обхід санкцій.

Про це йдеться у заяві OFAC.

"OFAC наклало санкції на громадянку Росії Катерину Жданову за її роль у відмиванні та переміщенні коштів за допомогою віртуальної валюти в інтересах російських еліт. Цей крок відповідає зобов'язанням G7 боротися з ухиленням від санкцій і закривати лазівки, які дозволяють російській державі, її елітам, довіреним особам та олігархам використовувати віртуальну валюту для нівелювання впливу міжнародних санкцій", - йдеться у заяві.

У регуляторі додали, що через таких ключових посередників, як Жданова, російські еліти, групи вимагачів та "інші незаконні суб'єкти" намагалися обійти американські та міжнародні санкції.

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Так, у березні 2022 року Жданова допомогла російському клієнту приховати джерело своїх статків, щоб перевести понад 2,3 млн дол до Західної Європи через шахрайськи відкритий інвестиційний рахунок та купівлю нерухомості, нагололшують в OFAC.

"Послуги Жданової забезпечують доступ до західних фінансових ринків для російських громадян, які в іншому випадку можуть бути заблоковані через американські та міжнародні заборони.

Цей вид незаконної фінансової діяльності може бути використаний для ухилення від багатосторонніх американських і міжнародних санкцій", - йдеться у повідомленні.

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Підкреслюється, що Жданова використовує віртуальну валюту для полегшення великих транскордонних транзакцій - вона використовує організації, які не підпадають під контроль у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, такі як російська криптовалютна біржа Garantex Europe OU, визначена OFAC як підсанкційна.

Також регулятор заявляє, що Жданова здійснює віртуальні валютні перекази від імені російських олігархів, які переїхали за кордон.

В одному випадку російський олігарх звернувся до Жданової, щоб вона від його імені перевела понад 100 мільйонів доларів до ОАЕ. Крім того, Жданова сприяла наданню російським клієнтам послуг з отримання податкового резидентства в ОАЕ і, можливо, брала участь у приховуванні їхніх особистостей, додали в OFAC.

"Жданова також надавала послуги особам, пов'язаним з російським угрупованням хакерів-вимагачів Ryuk. У 2021 році Жданова відмила понад 2,3 мільйона доларів від платежів ймовірних жертв від імені афілійованої з Ryuk компанії-здирника. Ryuk використовувався для нападів на тисячі жертв по всьому світу, в тому числі в США, в різних секторах економіки.

У жовтні 2022 року правоохоронні органи США визначили Ryuk як неминучу і зростаючу загрозу кіберзлочинності для лікарень і медичних установ у Сполучених Штатах", - йдеться також у повідомленні.

Економічна правда