"НАБУ вводять в оману": заступник Кличка Оленич відреагував на підозру

Петро Оленич Фото: Mind

Заступник мера Києва Петро Оленич, коментуючи отримання підозри у зловживанні службовим становищем, заявив, що НАБУ вводять в оману.

Про це він написав у Telegram.

"Справа стосується ніби-то незаконного проєкту рішення Київради, на підставі якого прийнято рішення про відведення земельної ділянки.

Насправді ж Департамент земельних ресурсів діяв згідно чинного законодавства і на підставі рішення Київської міської ради. Всі дозволи і містобудівна документація були видані ще в 2017-18 роках (до зайняття мною посади), а проєкт погоджений відповідними органам влади", - заявив Оленич.

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За його словами, департамент завжди сприяв і надавав всю запитувану інформацію правоохоронним органам та співпрацював зі слідством з цього питання.

"У будь-якому разі, я наголошую на вимозі неупередженого слідства, готовий до співпраці з правоохоронними органами. Свою правоту і невинуватість доводитиму у правовий спосіб.

А також наполягатиму на виявленні та притягненні до відповідальності громадян, які ввели в оману правоохоронців, надавши недостовірну інформацію щодо цієї справи", - додав заступник Кличка.

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Нагадаємо:

НАБУ і САП повідомили заступнику голови КМДА Петру Оленичу про підозру у зловживанні службовим становищем, що призвело до незаконної передачі частини об’єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (парк "Нивки") під забудову.

Економічна правда