Аграрії просять відтермінувати запуск 2-го етапу земельної реформи: у бізнесу немає грошей

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Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) зареєструвала на сайті президента України петицію з проханням відкласти до закінчення війни 2-й етап земельної реформи.

Петицію зареєстровано 3 листопада.

"Унаслідок війни агропідприємства вже другий рік поспіль працюють у збиток, щодня зазнають фінансових втрат через заблоковані порти, логістичні проблеми та низькі ціни на зерно. Росія продовжує атакувати аграрну інфраструктуру і прицільно знищує зернові елеватори та порти. Значна частина сільгоспугідь замінована, велика кількість підприємств, як і раніше, залишаються на окупованих територіях", - йдеться в петиції.

Зазначається, що новим викликом для агросектору стане другий етап земельної реформи, який розпочнеться з 1 січня 2024 року.

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З цього моменту максимальний розмір земельної ділянки, яку зможе придбати одна людина, збільшиться з нинішніх 100 до 10 тис. гектарів.

"Такі законодавчі зміни недоцільні в умовах війни і ведуть до знищення малого та середнього агробізнесу. Ці категорії аграріїв не мають коштів на купівлю землі та не можуть залучити на це кредити, а отже, будуть відрізані від можливості придбати землю", - підкреслюють автори петиції.

ВАР закликала залишити до закінчення війни і ще протягом двох років після перемоги чинний ліміт на купівлю в 100 гектарів землі в "одні руки" як для юридичних, так і для фізичних осіб. Асоціація також просить президента внести ці законодавчі пропозиції до Верховної Ради та сприяти їх якнайшвидшому ухваленню.

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"Як Ви казали, "держава і бізнес мають працювати в команді, а не як два паралельні світи, які не чують, не розуміють один одного". Сподіваємося, Ви почуєте і зрозумієте основу агросектору України - малий і середній бізнес! " - йдеться в петиції.

ВАР також звернулася до українців із проханням долучитися до підписання петиції, щоб документ набрав необхідну для розгляду кількість голосів.