Кількість мігрантів з України може перевищити 2022 рік, НБУ пов'язує це з опалювальним сезоном

У третьому кварталі 2023 року кількість мігрантів, які повернулися на територію України, виявилася меншою, ніж очікувалося, а до кінця року кількість українців за кордоном може виявитися навіть більшою, ніж на кінець 2022 року.

Про це йдеться в "Інфляційному звіті" Національного банку України за жовтень 2023 року.

Як припускають в Нацбанку, українці не поспішають повертатися напередодні опалювального сезону, деякі з них можуть вирішити провести зиму в сусідніх країнах.

"Кількість мігрантів може незначно зрости до кінця поточного року: через підвищені ризики атак на енергоінфраструктуру частина громадян вірогідно проведе опалювальний сезон за кордоном" - зазначають в НБУ.

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У результаті цих процесів, за оцінками Національного банку України, кількість мігрантів на кінець 2023 року може перевищувати навіть 2022 рік на приблизно 200 тисяч осіб.

Очікується, що упродовж 2024 року в Україну повернеться близько 100 тис мігрантів, а у 2025 році – орієнтовно 700 тис. осіб.

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За даними Організації Об'єднаних Націй, кількість українських мігрантів, які перебувають за кордоном, зменшилася до 6,2 мільйона на кінець вересня 2023 року (порівняно з 6,3 мільйонами у червні 2023 року).

Державна прикордонна служба України повідомляла про повернення близько 100 тисяч мігрантів лише протягом серпня.

Основною причиною неповернення лишаються високі безпекові ризики.