BMW збільшив рентабельність завдяки продажу електрокарів та преміальних моделей

BMW iX1 full electric getty images

Німецький автовиробник BMW повідомив про вищу рентабельність свого основного автомобільного бізнесу у ІІІ кварталі, завдяки продажу повністю електричних авто та автомобілів вищого цінового сегменту.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що вищі ціни та повністю електричні автомобілі підвищили квартальні доходи вище очікувань восьми аналітиків, опитаних LSEG, до 38,5 мільярдів євро (40,92 мільярдів доларів).

Чистий прибуток групи впав на 7,7% після того, як торішній показник був отриманий завдяки одноразовому підвищенню, коли BMW отримала контрольний пакет свого китайського спільного підприємства.

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Компанія помітила деяке зниження цін на сировину в ІІІ кварталі порівняно з минулим роком, але відчула вплив на 200 млн євро від чистого балансу позицій валюти та сировини.

Витрати на матеріали та логістику залишаються високими, з помітним негативним впливом протягом перших дев’яти місяців 2023 року через фактори, зокрема високі витрати на оплату праці партнерів.

Німецька група зберігала обережно оптимістичний тон протягом року, а в серпні підвищила свій прогноз рентабельності в автомобільній галузі.

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Повністю електричні продажі досягли 15,1% від загального обсягу продажів у ІІІ кварталі, перевищивши ціль BMW на кінець року в 15%.

Моделі вищого цінового сегмента, такі як оновлений BMW X7 та моделі BMW X5 і BMW X6, також сприяють зростанню продажів.

Вільний грошовий потік для автомобільного бізнесу цього року склав 5,7 мільярда євро, що близько до прогнозу в 6 мільярдів за весь рік.

Економічна правда