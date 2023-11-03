Держава подбала, щоб платити штрафи було зручніше: шість кліків - і сплачено

У застосунку "Дія" додали нову послугу: тепер сплатити штраф можна лише за шість кліків у телефоні або на компьютері.

Нова функція рекламується у соцмережах "Дії".

"Прийшли до суду, відстояли кілометрові черги, отримали паперове судове рішення, реквізити для сплати. А далі в банк — сплачувати штраф за квитанцією. Добре, що це вже в минулому. Користуйтеся новою послугою в "Дії" та сплачуйте штрафи за секунди — у смартфоні чи з компʼютера", - йдеться в повідомленні.

"Шість кліків — і штраф за адмінпорушення сплачено", - переконують у зручності нової послуги її розробники.

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Отже, як сплатити штраф у застосунку:

авторизуватися,

натиснути: "Послуги — Штрафи — Судові штрафи",

обрати потрібний штраф,

сплатити з Google або Apple Pay,

Квитанція автоматично надійде до суду, а після зарахування коштів справу закривають.

"Цифровізуємо державу, щоб ви займалися життям, а не бюрократією", - йдеться в повідомленні.

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Послуга реалізується Мінцифрою разом з Державною судовою адміністрацією України, ДП "Центр судових послуг" та ДП "Інформаційні судові системи".