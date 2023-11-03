Цьогоріч перекази заробітчан в Україну скоротяться на 800 мільйонів доларів — Нацбанк

У Національному банку України очікують, що обсяги приватних грошових переказів в Україну у 2023 році становитимуть 11,7 мільярда доларів — на 0,8 мільярда доларів менше, аніж у 2022 році.

Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.

Очікування НБУ щодо обсягів грошових переказів у жовтневому прогнозі на пів мільярда доларів гірші, аніж у липні. Тоді Нацбанк прогнозував, що заробітчани за підсумками року перекажуть загалом 12,2 мільярда доларів.

Крім цього, Нацбанк погіршив свій прогноз щодо грошових переказів в Україну і на 2024 рік. Якщо в липні там очікували, надходжень 13,5 мільярда доларів, то наразі скоригували очікування до 12,6 мільярда.

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З 2025 року в НБУ очікують зростання грошових переказів до України.

"Пожвавлення світової економіки на прогнозному горизонті зумовить збільшення попиту на послуги українських ІТ-спеціалістів та зростання грошових переказів. Крім того, з 2025 року очікується поновлення сезонної трудової міграції, що також сприятиме зростанню переказів", — йдеться в Інфляційному звіті.

Разом з цим, свій прогноз щодо обсягів валюти, яку українці перекажуть з-за кордону у 2025 році, НБУ також погіршим порівняно з попереднім прогнозом: з 14,6 мільярда доларів до 13,7 мільярда доларів.

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У своєму новому Інфляційному звіті Нацбанк скоригував свої очікування щодо тривалості повномасштабної війни. Наразі там очікують завершення бойових дій не раніше кінця 2024 року. Така корекція очікувань вплинула на прогнози НБУ щодо повернення трудових мігрантів.

За оцінками регулятора, кількість мігрантів наприкінці 2023 року буде більшою, ніж наприкінці 2022 року (приблизно на 200 тисяч осіб). Упродовж 2024 року додому повернеться близько 100 тисяч мігрантів, а у 2025 році – орієнтовно 700 тисяч осіб.

Економічна правда