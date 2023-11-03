Імпорт чоловічого одягу в Україну вперше в історії перевищив імпорт одягу для жінок

Структурні зміни в економіці, спричинені війною, призвели до утворення фундаментального дефіциту товарів в України, а товарна номенклатура імпорту демонструє тенденції, яких до війни не існувало в економіці України ніколи.

Про це йдеться інфляційному звіті Національного банку України за жовтень 2023 року.

Так, наприклад, починаючи з 2022 року в Україні істотно збільшилися вартісні обсяги імпорту чоловічого одягу. Вперше в історії країни закупівлі чоловічого одягу не просто перевищили імпорт жіночого одягу, але перевищили зі значенням 200%.

Такі зміни пояснюються закупівлями товарів для армії.

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При цьому, вперше мова йде не про цінові переваги вітчизняних чи іноземних товарів, а про структурні зміни в економіці, спричинені війною. Подібні зміни відбулися в закупівлях й інших товарів.

Наприклад, частка безпілотних апаратів в імпорті машинобудування зросла з 1.9% у 2021 році до 2.8% у січні-липні 2023 року, консервованих продуктів в імпорті продовольчих товарів – з 4.7% у 2021 році до 5.5% у січні-серпні 2023 року.

Україна, починаючи з 2014 року, мала дефіцит торгівлі товарами - в середньому 6.5% ВВП.

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Але з початком повномасштабного вторгнення цей дефіцит розширився ще відчутніше, перевищивши 9% ВВП у 2022 році.

При цьому, як наголошують в Нацбанку, ці зміни в структурі зовнішньої торгівлі мають не тимчасовий характер, а вже набули рис фундаментального характеру, й зберігатимуться ще тривалий час, навіть після зниження безпекових ризиків.

На сьогодні, попри звуження внутрішнього споживчого попиту, частка імпорту товарів у ВВП зросла з 35% у 2021 році до 37% за 9 місяців 2023 року.

Через скорочення внутрішнього виробництва знизилася частка товарів проміжного споживання. Натомість збільшилася частка товарів інвестиційного та подвійного призначення, відображаючи значні потреби в забезпеченні обороноздатності країни.

"Значні потреби в імпорті для підтримки обороноздатності та життєдіяльності країни не зникнуть із відносним подорожчанням товарів іноземного виробництва внаслідок коригування курсу", - наголошують в Нацбанку.

Водночас "валютний ринок функціонуватиме в умовах значного дефіциту валюти на всьому прогнозному горизонті", зазначають в НБУ.

У середньостроковій перспективі, прогнозують в Нацбанку, скорочення дефіциту товарів в Україні значною мірою залежатиме від ефективності заходів економічної політики. Зокрема, у Нацбанку рядять спрямовувати ресурси від міжнародних партнерів для розширення експортних можливостей та імпортозаміщення.

Аналіз для інфляційного звіту за жовтень 2023 року було проведено з використанням даних, наявних на дату його підготовки. Остання дата оновлення даних за більшістю показників - 25 жовтня 2023 року.

Інфляційний звіт містить прогноз економічного розвитку країни у 2023–2025 роках.