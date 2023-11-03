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Нафта зростає після рішення ФРС зберегти ставки

П'ятниця, 3 листопада 2023, 11:02 - Анастасія Жарикова

Ціни на нафту 3 листопада помірно підвищуються після зростання вперше за чотири сесії за підсумками торгів напередодні.

Про це повідомляє видання enkorr.

Як змінились ціни

Січневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures зросли на 29 центрів або 0,33% до 87,14 дол за барель на 7:05 за київським часом.

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Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі на вказаний час збільшилися на 37 центрів або 0,45% і становили 82,83 дол за барель. 

Що вплинуло на ціни

Позитивним чинником для ринку в четвер стало рішення Федеральної резервної системи (ФРС) зберегти ключову процентну ставку на рівні 5,25-5,5% за підсумками другого засідання поспіль. 

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Нафта здорожчала на сподіваннях, що цикл підйому відсоткових ставок у США завершився, при цьому війна в секторі Газа все ще залишається фактором на ринку, зазначив старший аналітик Price Futures Group Філ Флінн.

Додаткову підтримку котируванням напередодні надало послаблення долара слідом за зниженням прибутковості державних облігацій США.

Економічна правда

нафта ціни США ФРС
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