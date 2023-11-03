Шахеди вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Львівщині - ОДА

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Цієї ночі російські дрони-камікадзе Shahed п'ять разів влучили в об'єкт критичної інфраструктури у Львівські області.

Джерело: голова Львівської ОДА Максим Козицький у Telegram

Пряма мова: "На жаль, є 5 влучань в об'єкт критичної інфраструктури у нашій області. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували".

Деталі: За його словами, цієї ночі бійці оперативного командування "Захід", яке боронить і небо над Львівщиною, вдалося знищити 11 ворожих безпілотників. Загалом на захід України прямували 16 ворожих ударних дронів.

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Що передувало: Вночі на Львівщині два рази працювала протиповітряна оборона.

Цієї ночі російські дрони-камікадзе Shahed п'ять разів влучили в об'єкт критичної інфраструктури у Львівські області.

Українська правда

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