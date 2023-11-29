В Україні відновили після негоди рух транспорту на всіх автодорогах країни

В Україні знято всі заборони руху транспорту на всіх автодорогах.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ та Державна служба з надзвичайних ситуацій за результатами ліквідації наслідків негоди, що вирувала в країні 26-29 листопада.

За повідомленням МВС:

знято всі заборони руху транспорту на всіх автодорогах;

забезпечено проїзд на дорогах загального користування;

порушень залізничного сполучення немає.

Від початку негоди 26 листопада рятувальниками відбуксировано 1 тис. 918 транспортних засобів, у тому числі 33 автобуси та 33 карети швидкої допомоги, прибрано 178 дерев, надано допомогу понад 4 тис. людей, із них 240 дітям.

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З початку доби 29 листопада силами ДСНС було здійснено 66 залучень по буксируванню транспорту у 12 областях.

Водночас знеструмленими залишаються 469 населених пунктів у 13 областях.