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ЄС збільшить витрати на підготовку українських солдатів у чотири рази

Середа, 29 листопада 2023, 16:50 - Лія Ільченко

Європейський Союз погодився більш ніж учетверо збільшити свої витрати на підготовку українських солдатів для боротьби з Росією, інвестувавши більше 200 мільйонів євро.

Про це повідомляє AFP.

"Блок, що складається з 27 країн, наразі підготував 34 000 українських військовослужбовців. Це робить ЄС найбільшим постачальником тренувань для українських військових", - пише видання.

Раніше на ці цілі з Європейського фонду миру було виділено 61 млн євро. 

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Тепер країни ЄС вирішили збільшити цю суму до 255 млн євро, повідомила Єврокомісія. А кількість тих, хто пройшов підготовку, має найближчим часом зрости до 40 000.

Нагадуємо:

Оголошення про додаткові кошти на навчання українців з'явилося в той час, коли ЄС намагається зібрати більший пакет довгострокової підтримки України.

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Однак Угорщина, найближчий союзник Росії в ЄС, пригрозила призупинити будь-які переговори на саміті в грудні про надання більшої військової та фінансової допомоги Україні або про те, щоб дозволити Києву відкрити переговори про членство для вступу до НАТО.

війна Євросоюз
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