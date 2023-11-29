Столична служба зайнятості готова працевлаштувати лише 8 тисяч осіб

Від початку 2023 року кількість вакансій у базі даних Київського міського центру зайнятості збільшилася у півтора раза – до 8 тисяч.

Про це з посиланням на столичну службу зайнятості повідомляє Укрінформ.

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3793420-robotodavcam-stolici-potribni-profesionali-ta-kvalifikovani-robitniki-sluzba-zajnatosti.html

Найбільше вакансій налічується: в оптовій і роздрібній торгівлі (18%). Зокрема, є потреба у продавцях продовольчих товарів, продавцях-консультантах.

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Вакансії у сфері освіти на другому місці (15%). Серед іншого шукають вчителів, вихователів та помічників вихователів.

Крім того, в державному управлінні й обороні - 13% вакансій; на транспорті - 10%; у закладах охорони здоров’я та на підприємствах переробної промисловості - по 9% вакансій.

Також шукають кухарів, охоронників, соціальних робітників, помічників вихователів, перукарів.

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Крім того, порівняно легше працевлаштуватися в Києві медичним сестрам та братам, інженерам, лікарям, психологам, музичним керівникам, економістам.

Середня зарплата у вакансіях Київського міського центру зайнятості становить наразі 14 тис. гривень.

Однак є спеціалісти, яким роботодавці готові платити значно більше. Насамперед це фахівці сфери інформаційних технологій: інженер з програмного забезпечення та фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення (110 тис. грн), інженер-програміст (73 тис. грн), інженер інформаційно-комунікаційних систем (45 тис. грн) та технік-програміст (43 тис. грн).

Високо оплачуються вакансії представників сфери інформації та телекомунікації: журналіста (49 тис. грн) та менеджера зі зв’язків з громадськістю (27 тис. грн), додали у службі зайнятості.

Також добре оплачувані вакансії серед військовослужбовців за контрактом: командир відділення (49 тис. грн), бойовий медик (45 тис. грн), стрілець (41 тис. грн).

Високо цінується й праця зв’язківців – інженерам та операторам електрозв’язку обіцяють платити не менше 43 тис. грн.

У ТОП високооплачуваних вакансій - працівники сфери охорони здоров’я. Зарплата лікаря-ортопеда-травматолога становить 32 тис. грн, фельдшера – 26 тис. грн, лікаря-сурдолога – 25 тис. грн.

Висококваліфікованим робітникам роботодавці пропонують гідну винагороду за працю. Зокрема, водію автотранспортних засобів (44 тис. грн), слюсарю (40 тис. грн), машиністу підіймача (39 тис. грн), верстатнику деревообробних верстатів (35 тис. грн), реставратору металевих конструкцій, електрогазозварнику та маляру (по 30 тис. грн), монтажнику (25 тис. грн).

Висока зарплата у технічних службовців: організатор зі збуту (38 тис. грн), технік-конструктор (35 тис. грн), менеджер в торгівлі транспортними засобами (30 тис. грн), інженер-конструктор електроніки (27 тис. грн).

Привабливими для шукачів роботи, перш за все з інших міст, є пропозиції з наданням житла. Серед тих, кому роботодавці одночасно з прийняттям на роботу пропонують розв’язання цієї проблеми (тимчасове або постійне житло), найбільше представників робітничих та найпростіших професій: слюсарі-ремонтники, зуборізальники, електромонтери, шліфувальники, токарі, водії автотранспортних засобів, контролери пасажирського транспорту, транспортувальники, вантажники, дорожні робітники, столяри, прибиральники територій.

Забезпечуються житлом ті, хто обрав військову службу за контрактом: командири відділень, бойові медики, сестри(брати) медичні, фельдшери, стрільці, радіотелефоністи, водії автотранспортних засобів. Надається житло також науковим співробітникам, майстрам виробничого навчання та лікарям-терапевтам санаторію.