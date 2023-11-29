Amazon презентував новий чат-бот Q для бізнесу

reuters

Корпорація Amazon запустила нового чат-бота Q з метою залучити великих корпоративних клієнтів до свого сервісу хмарних обчислень AWS, а також пропонує сервіс захисту від репутаційної шкоди, яка може бути завдана в результаті роботи ШІ.

Про це пише Reuters.

Новий чат-бот під назвою Q призначений для підвищення продуктивності праці, допомагаючи працівникам узагальнювати важливі документи та заявки до служби підтримки, а також - спілкуватися через комунікаційні програми, такі як Slack.

За словами компанії, програмне забезпечення також може автоматично вносити зміни до вихідного коду бізнесу, прискорюючи розробку.

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"Нове програмне забезпечення з'явилося приблизно через рік після того, як вийшов ChatGPT від OpenAI, який викликав шалений потік інвестицій у стартапи, що займаються генеративним ШІ. Alphabet та інші оголосили про створення власних чат-ботів, які можуть вести розмови з користувачами, допомагаючи їм у виконанні повсякденних завдань", - пише агентство.

Генеральний директор AWS Адам Селіпські на щорічній конференції Amazon з хмарних обчислень у Лас-Вегасі також оголосив про новий захист від небажаного контенту в додатках генеративного ШІ під назвою Guardrails for Bedrock. За його словами, сервіс дозволяє користувачам фільтрувати шкідливий контент.

Оскільки генеративний ШІ навчається на загальнодоступному контенті, образливі слова або інший небажаний вміст можуть потрапляти до відповідей користувачам. Це особливо проблематично для молодих користувачів, під час глобальних конфліктів або під час виборів, коли генеративний ШІ в результатах пошуку може впливати на громадську думку.

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Активісти натомість застерігають, що генеративний ШІ може вийти з-під контролю своїх творців-людей і викачувати все більш небезпечний контент або керувати цілими системами без нагляду.

Економічна правда