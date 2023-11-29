Німеччині загрожує бюджетна діра до 24 мільярдів євро у 2024 році

Німеччина має потенційний дефіцит бюджету на 2024 рік у розмірі 24 мільярдів євро, хоча точна цифра ще не відома.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Уряд у Берліні був змушений переглянути своє фінансове планування через резонансне рішення Верховного суду Німеччини цього місяця, яке поставило під сумнів практику використання спеціальних фондів. Наразі мільярди євро мають бути перенесені до регулярного федерального бюджету наступного року, не порушуючи правил, які обмежують чисті нові запозичення.

Отто Фріке, член бюджетного комітету Бундестагу від Вільних демократів, сказав, що це означає, що уряд повинен знайти від 14 до 24 мільярдів євро.

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Водночас він відкинув заклики партнерів ВДП по коаліції – соціал-демократів Шольца та "Зелених" – ініціювати екстрене призупинення ліміту запозичень, відомого як боргове гальмо, на п'ятий рік поспіль у 2024 році.

"Я не бачу, щоб боргове гальмо знову було призупинено", – сказав Фріке. Він закликав партнерів по правлячому альянсу піти на компроміс щодо пріоритетів витрат, відкинувши при цьому припущення, що коаліція може розпастися або будуть призначені нові загальні вибори.

"Усі три партнери повинні знайти свій шлях виходу з цієї ситуації", – сказав він, додавши, що не вважає підвищення податків життєздатним варіантом покриття дефіциту бюджету.

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Шольц та високопосадовці коаліції зустрінуться в середу ввечері для подальших переговорів щодо пошуку рішення безпрецедентної бюджетної кризи.

У понеділок уряд схвалив додатковий бюджет на 2023 рік, який передбачає чергове призупинення дії боргового гальма. Хоча це не означає, що Німеччина збільшує свій борговий тягар, цей крок підвищує показник чистих запозичень на цей рік на 25 мільярдів євро до 70,6 мільярда євро, згідно з даними Міністерства фінансів.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв, що держава надаватиме надійні державні послуги попри кризу в бюджеті, який недоотримав 60 млрд євро після рішення Конституційного суду.

Європейська правда