Саудівський PIF і французька Ardian куплять 10 і 15% акцій аеропорту Хітроу в Лондоні

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Інфраструктурна група Ferrovial продає свою частку в материнській компанії лондонського аеропорту Хітроу в 25% за 2,4 млрд фунтів (3 млрд дол).

Про це пише Financial Times із посиланням на заяву компанії.

Так, суверенний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF) купить 10% акцій компанії за 1 млрд фунтів (близько 1,3 млрд дол), а Ardian, одна з найбільших у Європі компаній прямих інвестицій, - 15%.

Стартова частка групи в Хітроу становила 56%, але до 2013 року вона зменшила її до 25%.

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Виконавчий директор Ferrovial Airports Люк Бугеджа сказав, що компанія допомогла перетворити Хітроу, "контролюючи інвестиції в розмірі £12 млрд" у розширення пропускної спроможності повітряної гавані завдяки будівництву другого терміналу, і покращуючи операційні показники порту. Початкова частка групи в Хітроу становила 56%, але до 2013 року вона скоротила її до 25%.

Цього року аеропорт залишився збитковим, частково через зростання вартості обслуговування значного боргового навантаження внаслідок підвищення відсоткових ставок.

Саудівський PIF, активи якого завдяки нафтовим багатствам Саудівської Аравії перевищують 700 мільярдів доларів, є одним з найактивніших суверенних фондів у світі, що інвестує у все, від виробників електромобілів до ігрових технологій та гольфу.

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Водночас Ardian є провідним гравцем у сфері інфраструктури та інвестує значні кошти в транспортні активи, включаючи аеропорти по всій Європі та високошвидкісні залізничні лінії у Франції.

Ferrovial також заявила, що угода з продажу часток Хітроу підлягає схваленню регулюючих органів.

Крім того, правами на їх купівлю можуть скористатися інші власники материнської компанії Хітроу. Серед них - Катарське інвестиційне управління (20% акцій), Сінгапурський суверенний фонд добробуту (GIC) і Австралійський пенсійний фонд (по 11,2% акцій).

На частку аеропортового бізнесу Ferrovial припадає близько 30% її прибутку до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації. Групі належить 50% акцій британських аеропортів Абердін, Глазго і Саутгемптон, 60% аеропорту Даламан у Туреччині, 49% акцій першого терміналу нью-йоркського аеропорту імені Джона Кеннеді.

Бізнес Ferrovial у сфері платних доріг за розмірами перевершує підрозділ аеропортів, охоплює великі інвестиції в США, Канаду, Велику Британію, Ірландію, Словаччину та Австралію.

Син засновника компанії Рафаель Дель Піно володіє 20% акцій Ferrovial. Його статки Forbes оцінює в 5,2 млрд дол. У його сестри Марії Дель Піно - 9% акцій. Її статки, за даними Forbes, 2,9 млрд дол. Обидва входять до переліку найбагатших людей Іспанії.

Економічна правда