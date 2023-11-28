Метро на Троєщину та інші інфраструктурні проєкти: у Києві анонсували старт будівництва 

Старт будівництва метро на Троєщину та інших інфраструктурних об'єктів хочуть закласти в Міську цільову програму розвитку інфраструктури Києва на 2024-2025 роки.

Про це йдеться у проєкті рішення, опублікованому на сайті Київради.

Наразі проєкт рішення київської влади перебуває на розгляді профільних комісій міської ради.

Згідно з документом, загальний бюджет цієї програми становить 34 млрд 783,627 млн грн. При цьому 19 млрд 880,8 млн грн передбачається виділити з бюджету столиці, 800 млн грн - отримати з держбюджету, 14,1 млрд грн - з інших джерел.

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Найвідоміший київський довгобуд - Подільський мостовий перехід - до кінця 2025 року мають довести, згідно з цільовою програмою, до 88% готовності. На це передбачається виділити 850 млн грн у 2024 році і 950 млн грн у 2025-му, причому всі 1,8 млрд грн - з міськбюджету.

Програма також передбачає активізацію проєктів із розвитку столичного метрополітену.

На будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від ст. "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо передбачено 1,49 млрд грн на два найближчі роки, з них 640 млн грн - у 2024-му і 850 млн грн - у 2025-му.

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Планом позначено також будівництво у 2025 році виходу зі ст. м. "Львівська брама" на 20 млн грн із місцевого бюджету.

Облаштування вестибюля станції "Вокзальна" під сучасні потреби у 2024-2025 роках із будівництвом другого виходу обійдеться в 11 млн грн.

Щоб зробити інклюзивною до 2025 року одну з новітніх станцій метро - "Житомирську" - програмою передбачено фінансування у 25 разів більше, ніж для "Вокзальної" - 278,6 млн грн.

У планах розвитку столичної інфраструктури значиться також старт будівництва метро на Троєщину, а саме ділянки Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна", - із символічними 5 млн грн 2024 року та 20 млн грн 2025-го, що дасть змогу, як вказано в цільовій програмі, пройти 10 м до кінця зазначеного періоду.

На спорудження ділянки Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену від ст. "Виставковий центр" до Одеської площі передбачено 46,8 млн грн міських коштів у 2025 році.

Влада також обіцяє розпочати будівництво тролейбусних ліній до Броварів та Гостомеля, Ірпеня, Бучі, для чого передбачено по 25 млн грн на кожний напрямок з метою досягти 2,5% готовності проєкту до кінця 2025 року.

Бюджет реконструкції транспортної розв'язки вул. Богатирська/Полярна сягає майже 1,4 млрд грн, з них 579,2 млн грн під 2024 рік і 819,27 млн грн - 2025-й. Ще 40 млн грн у 2025 році передбачає проєкт Шулявської розв'язки.

На комплексну реконструкцію на найближчі два роки трамвайних ліній на Контрактовій площі планується виділити - 280,5 млн грн, на реконструкцію будівлі фунікулера - 355,9 млн грн.

На 2024 рік пропонується будівництво ділянки Великої Окружної від пр.Рокоссовського до Богатирської зі спорудженням транспортної розв'язки (121 млн 63,9 тис. грн із міськбюджету).

При цьому, на розроблення документації з транспортного моделювання Києва пропонується виділити 14 млн грн у 2025 році.

На оновлення рухомого складу в дворічній перспективі більшу частину передбаченого фінансування буде виділено в рамках цільового кредиту Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) за національним проектом "Міський громадський транспорт України". Зокрема, згідно з програмою, 989,8 млн грн спрямують на придбання 85 автобусів, 3 млрд грн - на 42 трамвайних вагони, 2,77 млрд грн - на 74 тролейбуси і 4,168 млрд грн - на 48 нових вагонів метро. Укотре оновлюватимуть кабіни фунікулера - цього разу на 486,7 млн грн.

На проєкти, заплановані на 2024 рік, згідно з документом, потрібне фінансування в розмірі 14 млрд 953,8 млн грн, зокрема 8,96 млрд грн із міського бюджету і 5,993 млрд грн з інших джерел.

У 2025 році обсяг фінансування на реалізацію запланованих проєктів становить 19 млрд 829,7 млн грн, зокрема 800 млн із держбюджету, 10,920 млрд грн із міської скарбниці та 8,109 млрд грн з інших джерел.