Кабмін вирішив відмовитися від паперових гарантій на побутову техніку 

Документи на надання гарантійних послуг для покупців побутової техніки та мобільних телефонів в Україні будуть оцифровуватися і зберігатися на сайтах виробників.

Таке рішення містить постанова Кабміну "Про затвердження порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів", ухвалена на урядовому засіданні 28 листопада, передає Міністерство економіки.

"Такі зміни уряд ухвалив для спрощення ведення бізнесу, діджиталізації бізнес-процесів і поліпшення сервісу, що надається кінцевому споживачеві", - зазначило міністерство.

Згідно з опублікованою відомством інформацією, завдяки постанові споживачі отримають доступ до експлуатаційних документів на офіційному сайті виробника та можливість завантажувати їх в електронному вигляді протягом гарантійного терміну.

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Очікується, що внаслідок ухвалення документа зменшиться навантаження на бізнес завдяки скасуванню паперових форм (загалом їх дев'ять), які продавці зобов'язані заповнювати під час гарантійного обслуговування товару і які створювали підстави для накладення штрафних санкцій Держпродспоживслужбою.