Змінили тон: США пригрозили в'язницею за порушення цінової стелі для російської нафти

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Мінфін США розіслав листи близько 30 фірмам, що контролюють до сотні нафтових танкерів, у яких міститься попередження про тюремне ув'язнення в разі порушення цінової стелі для російської нафти.

Про це пише Bloomberg з посиланням на копії листів, що опинилися в розпорядженні видання, а також на інформацію, отриману від менеджерів двох страхових компаній.

"Згідно з копією одного з листів, Мінфін США просив надати велику інформацію і документацію про постачання і причетні до них організації. Мінфін погрожував тюремним ув'язненням, якщо одержувачі не виконають вимоги в повному обсязі", - пише Bloomberg.

Офіційні особи двох страховиків також заявили, що тон розмов з американською владою змінився в останні тижні.

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Влада США підкріпила листи санкціями проти кількох конкретних суден та їхніх власників. Поки що це були маловідомі компанії, більшість із яких зрештою належать державній російській танкерній компанії "Совкомфлот".

Нагадуємо:

З липня 2023 року відомі множинні випадки, коли основний російський сорт Urals почав продаватися дорожче за встановлене "великою сімкою" та Євросоюзом обмеження в 60 доларів за барель.

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Наприкінці жовтня - на початку листопада США стали посилювати санкційні заходи: крім запиту інформації вони ввели санкції проти п'яти танкерів (чотири з них пов'язані з "Совкомфлотом", один належить турецькій компанії).