Енергетична криза в ЄС: ситуація значно краща, але надзвичайні заходи продовжать на рік 

Європейська комісія оголосила про свою пропозицію продовжити в Євросоюзі заходи надзвичайної ситуації в енергетиці на один рік.

Про це йдеться в комюніке Єврокомісії від 28 листопада, передає "Інтерфакс-Україна".

"Хоча становище ЄС цього року набагато краще, а інструменти антикризового управління довели свою ефективність у заспокоєнні ринків і забезпеченні стабільних постачань, продовження ще на 12 місяців забезпечить додаткову гарантію, оскільки глобальні енергетичні ринки залишаються напруженими", - пояснюють у Єврокомісії цю ініціативу.

У ЄК нагадують, що ці заходи містять регламент, який містить положення про прозорість ринку ЗПГ і застосовані за замовчуванням правила прояву солідарності в разі дефіциту, механізм ринкової корекції та надзвичайні правила, пов'язані з прискоренням видачі дозволів на проєкти відновлюваної енергетики.

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"Посилення стійкості ринку за одночасного прискорення переходу до чистої енергетики та забезпечення надійного постачання енергії залишається головним пріоритетом комісії, оскільки в більшості частин Європи вже розпочався опалювальний сезон", - наголошується в повідомленні ЄК.

У ньому уточнюється, що пропоноване продовження тепер вимагає схвалення Ради ЄС кваліфікованою більшістю.

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Низку надзвичайних заходів для Євросоюзу було запроваджено в ЄС у 2022 році для вирішення енергетичної кризи.