Через негоду залишаються без світла майже 560 населених пунктів в 10 областях – "Укренерго"

фото: укренерго

Через негоду залишаються знеструмленими на ранок 28 листопада 559 населених пунктів в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях.

Про це повідомили в "Укренерго".

Найскладніша ситуація в Одеській, Миколаївській, Донецькій областях.

При цьому через бойові дії та з інших причин без світла залишається 443 населених пунктів.

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Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових, пояснили в держкомпанії.

"За минулу добу "Укренерго" заживило 2 високовольтні повітряні лінії 330 кВ у південному регіоні, що були пошкоджені негодою. Також включили в роботу ще одну лінію 330 кВ для підвищення надійності живлення в регіоні. Ще одна високовольтна повітряна лінія 330, що вимикалась з технічних причин, повернута в роботу у східному регіоні", - додали в "Укренерго".

Також повідомляється, що рівень споживання електроенергії зростає під впливом морозної погоди та у міру того, як ремонтні бригади "Укренерго" й обленерго відновлюють енергопостачання населених пунктів, що постраждали від негоди.

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"Одночасне заживлення великої кількості споживачів - це складний технічний процес, який може спричинити перевантаження електромереж й призвести до додаткових технічних пошкоджень. Споживайте електрику ощадливо, особливо в ранкові та вечірні години - з 9:00 до 11:00 та з 16:00 до 18:00", - закликали в "Укренерго".

Водночас протягом доби 1 блок теплової електростанції виведено в аварійний ремонт й 1 блок повернуто в роботу.

"Попри відключення енергоблока, електроенергії, виробленої українськими електростанціями, сьогодні достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів. Ліміти споживання не запроваджувались", - йдеться у повідомленні.

Експорт електроенергії 28 листопада відсутній. Імпорт здійснюється у вечірні години зі Словаччини, Румунії, Молдови, загальний обсяг - 1358 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 559 МВт. Технічно можлива максимальна потужність 1200 МВ.

Економічна правда