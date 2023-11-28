США вносять до Фонду підтримки енергетики України 25 мільйонів доларів

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Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Секретаріат Енергетичного Співтовариства підписали угоду про грантовий внесок США до Фонду підтримки енергетики України на загальну суму 25 мільйонів доларів США (23 мільйони євро).

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зазначається, що це перший внесок уряду США до Фонду, створеного за ініціативою міністра енергетики України Германа Галущенка і єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Таким чином, загальна сума зобов'язань щодо внесків від спонсорів до Фонду підтримки енергетики України сягнула понад 329 мільйонів євро.

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З них на рахунок Фонду фактично перераховано близько 192 мільйони євро від 15 спонсорів державного та приватного секторів з різних держав. Решта суми - анонсовані та формалізовані внески, які очікуються на рахунку Фонду найближчим часом.

"Кошти використовуються для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення енергетичних компаній.

Зокрема, у період з 1 січня по 27 листопада 2023 року в межах Фонду укладено 132 угоди про закупівлю енергетичного обладнання, палива та матеріалів на загальну суму в майже 100 мільйонів євро", - прозвітували в міністерстві.

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Там нагадали, що Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року - він дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати суттєву підтримку українському енергетичному сектору.

Економічна правда