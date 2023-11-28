Нафта дорожчає на тлі слабкого долара та очікуваннях скорочення видобутку від ОПЕК+

reuters

Ціни на нафту трохи зросли у вівторок через слабкий долар і очікування того, що група виробників ОПЕК+ поглибить і продовжить скорочення видобутку через побоювання, що попит залишиться пригніченим.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 11 центів, або на 0,1%, до 80,09 долара за барель станом на 05:10 за Гринвічем.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) виросли в ціні на 0,1%, до 74,90 долара за барель.

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Обидва еталони втратили частину прибутку після різкого зростання на початку азійських торгів.

ОПЕК+ проведе онлайн-засідання міністрів 30 листопада, щоб обговорити цілі видобутку на 2024 рік.

Зустріч відбудеться на тлі різкого падіння цін на нафту через побоювання, що ринок перенасичений пропозицією, незважаючи на скорочення видобутку країнами ОПЕК+. Brent подешевшала більш ніж на 18%, а WTI - більш ніж на 21% з максимумів кінця вересня. Високий рівень видобутку в країнах, що не входять в ОПЕК, таких як США, додав тиску на ціни.

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Минулого тижня ОПЕК+ обвалила ціни на нафту, відклавши свою зустріч, щоб згладити розбіжності щодо цілей видобутку для африканських виробників. Але вона наблизилася до компромісу, повідомили Reuters у п'ятницю чотири джерела в ОПЕК+, що потенційно може допомогти фактичному лідеру групи Саудівській Аравії знайти консенсус щодо необхідності поглиблення скорочення видобутку.

На думку аналітиків, зниження цін може позбавити Ер-Ріяд будь-якого тиску з боку США щодо обмеження скорочення видобутку.

"Саудівська Аравія може бути втішена тим, що ціни на бензин у США падають вже 60 днів поспіль. Це може пом'якшити опозицію США до будь-яких кроків, спрямованих на посилення нафтових ринків, і підтримати ціни", - йдеться в аналітичній записці ANZ Research, опублікованій у вівторок.

Послаблення долара США до найнижчого рівня за останні три місяці має сприяти зростанню попиту з боку країн, які платять за нафту в інших валютах.

Еконосічна правда