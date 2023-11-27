Співвласників Банку "Авангард" Пасенюка і Стеценка вивели з наглядової ради через рішення НБУ

Власники фінансової групи ICU і банку "Авангард", що входить до неї, Костянтин Стеценко і Макар Пасенюк виведені зі складу наглядової ради банку у зв'язку з рішеннями Національного банку України.

Про це з посиланням на повідомлення фінустанови передає "Інтерфакс-Україна".

Таке рішення 23 листопада ухвалив єдиний акціонер банку - Westal Holdings Ltd (Кіпр), після відповідного рішення НБУ від 20 листопада.

Одночасно на посаду члена наглядової ради було призначено директора ICU International LTD і ICU Holdings Limited, начальника юридичного відділу "АйСіЮ Консалтинг" і заступника директора з юридичних питань "Інвестиційний капітал Україна" Максима Грінченка.

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У повідомленні відсутня суть рішення Нацбанку, яке стало підставою для виведення Стеценка і Пасенюка з наглядової ради банку.

Водночас НБУ минулого тижня повідомив про спробу власників групи ICU через Київський окружний адміністративний суд визнати протиправними та скасувати рішення комітету Нацбанку з питань діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури від 1 травня цього року про їхню невідповідність кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності.

Позов Стеценка було подано в травні 2023 року, Пасенюка - у вересні 2023 року, уточнював регулятор. Судові засідання відбулися 22 листопада, проте остаточних рішень поки що винесено не було.

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При цьому Національний банк наполягає на відкритих судових засіданнях з огляду на численні запити ЗМІ та суспільний інтерес до цієї справи.

Згідно з інформацією "Форбс Україна" і "Дегроші", Нацбанк ухвалив таке рішення у зв'язку з виплатою "Авангардом" премій Стеценку та Пасенюку по 290 млн грн кожному з коштів, які були отримані як доходи за депозитними сертифікатами. Ці цінні папери було придбано за рахунок відсотків, що лежали на рахунках банку, за заарештованими ОВДП "дочки" російського Сбербанку - МР Банку (його було виведено з ринку на початку війни).

Нагадуємо:

За даними НБУ, станом на 1 жовтня цього року банк "Авангард" посідав 51-е місце за загальними активами - 1,33 млрд грн серед 63 банків країні.